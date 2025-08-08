Правительство Германии предупредило об угрозе российских диверсий на железной дороге

Иллюстративное фото: Filip Singer/EPA

Министерство внутренних дел Германии заявило об угрозе диверсий на инфраструктуре национального железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn, в частности совершаемых по заказу России. Об этом сообщает Bild.

Как заявили в ведомстве в ответ на запрос издания, отправленный после серии поджогов оборудования Deutsche Bahn в конце июля – начале августа, опасность для железной дороги возросла.

"В настоящее время в Германии существует повышенная угроза диверсионной деятельности или подготовительных действий", – заявили в министерстве.

Министерство не назвало структуры или страны, которые могли бы быть заказчиками диверсий, назвав угрозу "абстрактной".

Однако Bild, ссылаясь на источники в немецкой службе безопасности, сообщает, что повышенный уровень угрозы для железных дорог был объявлен, в частности, из-за "эскалации противостояния с Россией и готовности Москвы к актам саботажа".

Источники медиа сообщили, что правоохранительные органы в настоящее время разыскивают агентов, действующих на территории страны по заданию российских спецслужб.

Часто это люди, которые не работают на российские власти постоянно, а выполняют разовые задания за денежное вознаграждение.