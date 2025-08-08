Уряд Німеччини попередив про загрозу російських диверсій на залізниці

Ілюстративне фото: Filip Singer/EPA

Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявило про загрозу диверсій на інфраструктурі національного залізничного перевізника Deutsche Bahn, зокрема скоєних на замовлення Росії. Про це повідомляє Bild.

Як заявили у відомстві у відповідь на запит видання, надісланий після серії підпалів обладнання Deutsche Bahn наприкінці липня – початку серпня, небезпека для залізниці збільшилася.

"Наразі в Німеччині існує підвищена загроза диверсійної діяльності або підготовчих дій", – заявили у міністерстві.

Міністерство не назвало структури або країни, які можуть бути замовниками диверсій, назвав загрозу "абстрактною".

Але Bild із посиланням на співбесідників у службі безпеки Німеччини повідомляє, що підвищений рівень загрози для залізниці був оголошений зокрема й через "ескалацію протистояння з Росією та готовність Москви до актів саботажу".

Співрозмовники медіа повідомили, що наразі правоохоронні органи розшукують агентів, які діють на території країни на замовлення російських спецслужб.

Часто це особи, які не працюють на російську владу постійно, а виконують одноразові завдання за грошове винагородження.