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"Предал миссию президента и унизил конституцию". Главе Албании объявили импичмент

10.06.2021, 11:54
Илир Мета (фото - Malton Dibra_EPA)

Парламент Албании объявил президенту страны Илиру Мете импичмент. Его обвинили в том, что нарушил конституцию, поддержав на выборах оппозицию. Теперь решение об отставке главы Албании еще должен утвердить конституционный суд, пишет АР.

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Голосование прошло на внеочередной парламентской сессии. За импичмент проголосовали 104 депутата при 94 минимально необходимых голосов. По мнению инициаторов, Мета нарушил 16 статей конституции, не выполнив своей обязанности поддерживать национальное единство, а также подстрекал к насилию.

"Илир Мета предал миссию президента Албании и унизил конституцию", – заявил премьер страны Эди Рама, подчеркнув, что "албанскому народу теперь стыдно за президента".

В ответ Мета заявил, что не собирается оставлять свой пост и останется президентом до конца срока, июля 2022 года. Представитель главы государства назвал решение парламента "неконституционным и нелепым", а также окрестил его "парламентской свалкой". 

Оппозиция, за которую и пострадал Мета, уже обратилась в конституционный суд с просьбой "придерживаться непредвзятости и отбросить фарс по поводу увольнения президента".

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Дарья Мостовая
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Албания импичмент илир мета президент албании
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