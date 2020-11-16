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Предосторожности не помогли. В штаб-квартире ВОЗ в Женеве произошла вспышка коронавируса

16.11.2020, 19:24
Предосторожности не помогли. В штаб-квартире ВОЗ в Женеве произошла вспышка коронавируса - Фото
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)

В целом COVID-19 выявлен у 65 сотрудников офиса Всемирной организации здравоохранения

В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения произошла вспышка коронавируса. Об это сообщает AP.

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Как отмечается, в целом COVID-19 выявлен у 65 сотрудников офиса ВОЗ в Женеве.

В полученном AP электронном письме говорится, что около половины случаев заражения были у людей, которые работали из дома. Но 32 заболевших сотрудника работали в здании штаб-квартиры.

Это указывает на то, что строгие меры гигиены, проверки и другие профилактические меры, принятые агентством здравоохранения, недостаточны для защиты от пандемии, отмечают в AP.

Пресс-секретарь ВОЗ Фарах Дахлаллах подтвердила точность информации о количестве случаев в электронном письме к AP и сообщила, что официальные лица проводят расследование.

"Мы еще не установили, произошла ли передача в здании, но изучаем этот вопрос", – сказал Дахлаллах.

В минувшую пятницу, 13 ноября, возглавляющий бизнес-операции в ВОЗ Рауль Томас написал сотрудникам по электронной почте, что пять человек – четыре из одной команды и один, который с ними контактировал, – дали положительный результат на COVID-19.

"Эти последние пять случаев увеличивают общее зарегистрированное число пострадавших сотрудников, базирующихся в Женеве, до 65 с начала пандемии", – написал Томас, уточнив, что 49 случаев зафиксированы за последние восемь недель.

Он отметил, что могло остаться незамеченным большее количество случаев COVID-19 среди сотрудников ВОЗ работающих удаленно.

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Наталия Медведева
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