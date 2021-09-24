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Преемник Меркель: Тотчас остановим Северный поток-2, если РФ нарушит соглашение об Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 12:46
Преемник Меркель: Тотчас остановим Северный поток-2, если РФ нарушит соглашение об Украине - Фото
Армин Лашет (фото - ЕРА)

Преемник действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, глава партии Христианско-демократический союз Армин Лашет высказался в поддержку запуска газопровода Северный поток-2, но с условием, что от этого не пострадает Украина как транзитная страна. Об этом он заявил во время предвыборных теледебатов, передает NTV.

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В ходе блиц-опроса с кандидатами у Лашета спросили, запустит ли он СП-2, если станет канцлером.

"Да", — ответил преемник Меркель. 

Затем Лашет объяснил, что считает СП-2 "экономическим", а не политическим проектом.

"Но необходимо, чтобы Украина, как транзитная страна, не пострадала. Если Россия нарушит это соглашение, проект будет немедленно остановлен", — сказал он. 

  • В январе 2021 года Лашета избрали преемником Меркель на посту главы партии.
  • В июне Лашет заявил, что Россия должна уйти с оккупированного востока Украины.
  • 2 августа стало известно, что Германия не остановит СП-2, даже если он станет оружием России. 
  • Сегодня данные опроса показали, что Лашет может рассчитывать на 23% голосов на парламентских выборах.

    Также читайте мнение: Германия в преддверии самых непредсказуемых выборов. Что будет со страной после Меркель

    Владислава Михайленко
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    Ангела Меркель газ выборы транзит северный поток-2 газопровод армин лашет
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