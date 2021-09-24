Преемник Меркель: Тотчас остановим Северный поток-2, если РФ нарушит соглашение об Украине

Преемник действующего канцлера Германии Ангелы Меркель, глава партии Христианско-демократический союз Армин Лашет высказался в поддержку запуска газопровода Северный поток-2, но с условием, что от этого не пострадает Украина как транзитная страна. Об этом он заявил во время предвыборных теледебатов, передает NTV.

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В ходе блиц-опроса с кандидатами у Лашета спросили, запустит ли он СП-2, если станет канцлером.

"Да", — ответил преемник Меркель.

Затем Лашет объяснил, что считает СП-2 "экономическим", а не политическим проектом.

"Но необходимо, чтобы Украина, как транзитная страна, не пострадала. Если Россия нарушит это соглашение, проект будет немедленно остановлен", — сказал он.

В январе 2021 года Лашета избрали преемником Меркель на посту главы партии.

В июне Лашет заявил, что Россия должна уйти с оккупированного востока Украины.

2 августа стало известно, что Германия не остановит СП-2, даже если он станет оружием России.

Сегодня данные опроса показали, что Лашет может рассчитывать на 23% голосов на парламентских выборах.

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Владислава Михайленко

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