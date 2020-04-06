Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь в борьбе с COVID-19

Лео Варадкар (Фото: Aidan Crawley/EPA)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет одну смену в неделю работать врачом чтобы помочь бороться с коронавирусом, сообщает Reuters.

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Перед тем, как начать карьеру политика, Варадкар семь лет работал врачом. В марте он восстановил регистрацию в медицинском реестре в качестве практикующего медика и предложил свои услуги службе охраны здоровья Ирландии.

В прошлом месяце министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис начал компанию по набору персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией, на его призыв откликнулись тысячи ушедших из медицины профессионалов.

По информации ирландских СМИ, Варадкар поможет консультировать по телефону тех, кто мог быть инфицирован коронавирусом.

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Премьер Ирландии - сын врача и медсестры, его сестры и их мужья работают в сфере здравоохранения, как и его партнер.

В Ирландии зафиксировано 4994 случая заболевания COVID-19, 158 человек умерли, 25 выздоровели.

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 подтвержденных случая COVID-19 , 37 из них летальные, 28 человек выздоровели.

1308 подтвержденных случая COVID-19 С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.

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