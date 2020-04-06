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Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь в борьбе с COVID-19

Премьер Ирландии вернулся к врачебной практике, чтобы помочь в борьбе с COVID-19 - Фото
Лео Варадкар (Фото: Aidan Crawley/EPA)
06.04.2020, 08:00

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар одну смену в неделю работает врачом, чтобы помочь бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар будет одну смену в неделю работать врачом чтобы помочь бороться с коронавирусом, сообщает Reuters.

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Перед тем, как начать карьеру политика, Варадкар семь лет работал врачом. В марте он восстановил регистрацию в медицинском реестре в качестве практикующего медика и предложил свои услуги службе охраны здоровья Ирландии.

В прошлом месяце министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис начал компанию по набору персонала для борьбы с коронавирусной инфекцией, на его призыв откликнулись тысячи ушедших из медицины профессионалов.

По информации ирландских СМИ, Варадкар поможет консультировать по телефону тех, кто мог быть инфицирован коронавирусом.

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Премьер Ирландии - сын врача и медсестры, его сестры и их мужья работают в сфере здравоохранения, как и его партнер.

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Денис Юдин
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Лео Варадкар ирландия коронавирус COVID-19
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