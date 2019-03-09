Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.03.2019, 11:16

Премьер Италии: Работаем над отменой санкций против России

Премьер Италии: Работаем над отменой санкций против России - Фото
Джузеппе Конте (фото - EPA)

Ограничения против России, по мнению Рима, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике

Реклама
Реклама

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работает над попыткой положить конец международным санкциям против России, которые, по мнению Рима, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году, никогда не должны становиться самоцелью. Когда его спросили, хочет Италия их отменить, он ответил: «Мы работаем над этим».

Реклама

В прошлом году Конте заявлял, что выступает за пересмотр санкций, введенных против России за агрессию в Украине, однако утверждал, что санкции сохраняются.

Читайте также: Украина направила Италии ноту из-за "представительства ДНР"

6 марта комитет постоянных представителей Евросоюза ввел новый пакет санкций против России за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе, утвержденный Советом министров Евросоюза 18 февраля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Джузеппе Конте, санкции, италия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 