Премьер Италии: Работаем над отменой санкций против России

Джузеппе Конте (фото - EPA)

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что работает над попыткой положить конец международным санкциям против России, которые, по мнению Рима, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике. Об этом сообщает Reuters.

Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году, никогда не должны становиться самоцелью. Когда его спросили, хочет Италия их отменить, он ответил: «Мы работаем над этим».

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В прошлом году Конте заявлял, что выступает за пересмотр санкций, введенных против России за агрессию в Украине, однако утверждал, что санкции сохраняются.

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6 марта комитет постоянных представителей Евросоюза ввел новый пакет санкций против России за агрессию в Азовском, Черном морях и Керченском проливе, утвержденный Советом министров Евросоюза 18 февраля.