Премьер-министр Косово хочет назвать спорное озеро на границе с Сербией в честь Трампа
Во время переговоров о нормализации отношений Косово и Сербии представитель США в шутку предложил назвать водоем в честь Трампа. Премьер согласился
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти поддержал идею о переименовании озера, расположенного на границе с Сербией, в честь президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Facebook.
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Во время переговоров о нормализации экономических отношений двух стран, представитель президента США Ричард Греннел в шутливом тоне предложил назвать озеро в честь Трампа, сообщает Радио Свобода.
"Я приветствовал предложение посла Гренелла о переименовании озера Уджман в озеро президента Трампа в честь его исключительной роли в достижении исторического соглашения о нормализации экономических отношений между Республикой Косово и Сербией", - отметил премьер Хоти.
E kam mirëpritur propozimin e ambasadorit Grenell që Liqeni i Ujmanit të quhet Liqeni i Presidentit Trump, në shenjë...Опубликовано Avdullah Hoti Четверг, 24 сентября 2020 г.
В Сербии водоем называют Газивода, а в Косово - Уджман. Власти двух стран не могут прийти к согласию по общему названию.
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