Премьером Грузии стал скандальный экс-глава МВД

Гиорги Гахария (фото - пресс-служба парламента Грузии)

Парламент Грузии сегодня, 8 сентября, выразил вотум доверия новому составу правительства во главе с новым премьер-министром Гиорги Гахарией. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Отмечается, что оппозиция не принимала участия в заседании.

Гахария стал пятым премьер-министром от правящей партии Грузинская мечта за последние семь лет. Он сменил на этом посту Мамуку Бахтадзе, который руководил правительством в течение года и двух месяцев и подал в отставку в начале сентября.

Кандидатуру Гахарии на должность премьер-министра официально представил 3 сентября по итогам заседания политсовета Грузинской мечты лидер политической силы Бидзина Иванишвили.

Сообщается, что общественность в Грузии неоднозначно восприняла это назначение. Под руководством Гахарии министерство внутренних дел осуществило несколько резонансных спецопераций. Среди них - рейды по тбилисским ночным клубам, за которые тогдашнему министру Гахарии пришлось публично извиняться, и привлечение спецназа полиции против жителей Панкисского ущелья, которые протестовали из-за строительства гидроэлектростанции.

Наиболее резонансной акцией полиции при Гахарии стал разгон митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня, когда более 7000 человек протестовали против визита и выступления в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.

Тогда в результате столкновений с полицией и использования спецсредств для разгона митинга пострадали сотни людей, в том числе более 30 журналистов.

Сам Гахария объяснил свои действия тем, что якобы должен был предотвратить "насильственный штурм парламента". В конце концов участники акций протестов требовали и отставки самого главы МВД.

Читайте также: "Национализм в крови украинцев". Интервью Кикабидзе - за минуту