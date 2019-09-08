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Премьером Грузии стал скандальный экс-глава МВД

Премьером Грузии стал скандальный экс-глава МВД - Фото
Гиорги Гахария (фото - пресс-служба парламента Грузии)
08.09.2019, 22:26

Отставки Гиорги Гахарии требовали протестующие в июне

Парламент Грузии сегодня, 8 сентября, выразил вотум доверия новому составу правительства во главе с новым премьер-министром Гиорги Гахарией. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода. 

Отмечается, что оппозиция не принимала участия в заседании.

Гахария стал пятым премьер-министром от правящей партии Грузинская мечта за последние семь лет. Он сменил на этом посту Мамуку Бахтадзе, который руководил правительством в течение года и двух месяцев и подал в отставку в начале сентября.

  • Кандидатуру Гахарии на должность премьер-министра официально представил 3 сентября по итогам заседания политсовета Грузинской мечты лидер политической силы Бидзина Иванишвили.
  • Сообщается, что общественность в Грузии неоднозначно восприняла это назначение. Под руководством Гахарии министерство внутренних дел осуществило несколько резонансных спецопераций. Среди них - рейды по тбилисским ночным клубам, за которые тогдашнему министру Гахарии пришлось публично извиняться, и привлечение спецназа полиции против жителей Панкисского ущелья, которые протестовали из-за строительства гидроэлектростанции.
  • Наиболее резонансной акцией полиции при Гахарии стал разгон митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 21 июня, когда более 7000 человек протестовали против визита и выступления в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова.
  • Тогда в результате столкновений с полицией и использования спецсредств для разгона митинга пострадали сотни людей, в том числе более 30 журналистов.
  • Сам Гахария объяснил свои действия тем, что якобы должен был предотвратить "насильственный штурм парламента". В конце концов участники акций протестов требовали и отставки самого главы МВД.

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