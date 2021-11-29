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Премьером Швеции повторно избрали Андерссон. Она уходила в отставку в день назначения

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 17:12
Премьером Швеции повторно избрали Андерссон. Она уходила в отставку в день назначения - Фото
Магдалена Андерссон (Фото - Magdalena Andersson, Facebook)

Парламент Швеции повторно избрал премьером Магдалену Андерссон, которая на прошлой неделе ушла в отставку спустя несколько часов после назначения. Об этом сообщает SVT.

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Сегодня, 29 ноября, в Риксдаге проголосовали за назначение Андерссон премьером: "за" – 101 голос, "против" – 173. Еще 75 депутатов воздержались. На этот раз Андерссон "спасло" два голоса, а на прошлой неделе – один.

СПРАВКА. Парламент Швеции состоит из 349 депутатов. Для принятия решения в Риксдаге необходимо, чтобы против проголосовало меньше половины депутатов. Таким образом, если бы против назначения проголосовали 175 депутатов, решение бы не было принято.

Андерссон станет первым партийным лидером за 15 лет, который возглавит однопартийное правительство, состоящее только из социал-демократов.

Завтра, 30 ноября, будет зачитано заявление правительства и представлены будущие министры нового правительства.

  • В июне 2021-го парламент Швеции впервые в истории вынес вотум недоверия премьеру Стефану Левену. Поводом стал вопрос об арендной плате за квартиры: правительство планировало разрешить арендодателям свободно устанавливать ее за квартиры в новостройках. В августе Левен объявил об отставке, а Андерссон стала единственным кандидатом на пост премьера.
  • 24 ноября Риксдаг проголосовал за назначение Андерссон новым премьером. Главой правительства впервые в истории Швеции стала женщина.
  • Через несколько часов после своего назначения она подала в отставку из-за того, что парламент не поддержал предложенный ею бюджет, а принял проект, составленный оппозицией.
Оксана Житнюк
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швеция Риксдаг Магдалена Андерссон
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