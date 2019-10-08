Премия Сахарова. В Европарламенте объявили список финалистов

Митинг памяти Мариэль Франку (Фото: EPA)

Комитеты Европейского парламента по иностранным делам и развития огласили список финалистов премии Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В короткий список попали:

- из Бразилии: правозащитница Мариэль Франку, которую убили в 2018 году, а также экоактивисты Клауделис Сильва дос Сантос и Чиф Раони;

- из Кении: группа студентов The Restorers - Стейси Овино, Синтия Отьено, Пьюрити Ачиенг, Маскрин Атьено и Айви Акиньи, которые защищают права женщин в своей стране. Они разработали приложение i-Cut, которое должен помочь девушкам противостоять обрезанию женских половых органов;

- из Китая: Ильхам Тохти, экономист, который борется за права уйгурского меньшинства и отбывает пожизненное наказание по обвинению в сепаратизме.

Лауреата премии объявят 24 октября. Торжественная церемония награждения состоится 18 декабря в Страсбурге.

Справка. Мариэль Франку - бразильская правозащитница, социолог, феминистка и политический деятель социалистического толка. Получив степень магистра в области государственного управления, стала активисткой движений за права рабочих, женщин, ЛГБТ и жителей фавел. С января 2017 года представляла в муниципальном совете Рио-де-Жанейро Партию социализма и свободы (PSOL). 14 марта 2018 года была застрелена в центре города, предположительно - коррумпированными полицейскими.

В прошлом году премию Сахарова присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого тогда незаконно удерживали в российской тюрьме по сфабрикованным обвинениям.

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