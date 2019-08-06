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Президент Ирана: Война с нами породит множество других войн

Президент Ирана: Война с нами породит множество других войн - Фото
Хасан Рухани (фото - ЕРА)
06.08.2019, 20:32

Политик в очередной раз предупредил, что судоходство в Ормузском проливе может быть небезопасным

Президент Ирана Хасан Рухани в прямом эфире на государственном телевидении заявил, что война с Ираном станет "матерью для всех остальных войн", передает Reuters.

"Мир с Ираном - мать всему миру, война с Ираном - мать всех войн", - сказал Рухани на пресс-конференции министерства иностранных дел.

Рухани заявил, что если США хотят вести переговоры с Тегераном, то они должны отменить все санкции. В частности, президент требует, чтобы Ирану быть разрешили экспортировать нефть.

Ранее в Тегеране сообщили о задержании уже второго в этом месяце иностранного танкера. Иранские пограничники заявили, что судно перевозило контрабандную нефть.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и возобновлении экономических санкций против Тегерана. В ЕС решение американской стороны не одобрили. Рухани заявил, что Иран готов вернуться к ядерной сделке, при условии отмены Вашингтоном санкций.

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США Иран танкер Ормузский пролив
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