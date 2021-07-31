Президент Израиля привился третьей дозой вакцины от COVID-19

Вчера, 30 июля, 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его жена Михаль получили третью дозу вакцины от коронавируса, положив начало кампании по иммунизации третьей дозой людей старше 60 лет. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Решение Израиля начать вводить третью дозу было принято на фоне недавней волны заболеваний COVID-19. Третья доза вряд ли остановит рост числа новых случаев, но снизит риск тяжелого течения заболевания среди пожилого населения, отмечается в сообщении.

"Я горжусь тем, что мы первая страна, которая ввела третью дозу вакцины", – сказал Герцог перед уколом. По его словам, это важный шаг для солидарности.

הושיטו יד וכתף וצאו להתחסן! pic.twitter.com/kdNgYdyc6l — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) July 30, 2021

Премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что "Израиль является пионером в применении третьей дозы для пожилых людей": "Борьба с пандемией COVID-19 – это глобальная борьба. Единственный способ победить COVID – вместе. "Вместе" означает обмен информацией, методами, технологиями и практическими шагами. Израиль готов поделиться всей информацией, которую мы можем извлечь из этого смелого шага".

Беннет попросил 70-летнего спикера Кнессета Микки Леви и 67-летнего главного судью Верховного суда Эстер Хают также привиться третьей дозой. Они согласились.

С начала июля Израиль начал вакцинировать третьей дозой Comirnaty людей с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес пересадку сердца, легких, почек или печени, а также онкобольных на химиотерапии.

29 июля Израиль одобрил вакцинацию от COVID-19 третьей дозой для людей 60+.

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Владислав Сердюк

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