Президент Латвии ответил Меркель: Да, есть разные мнения, и они были всегда

Эдгарс Ринкевичс (Фото: Toms Kalnins/EPA)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что в 2021 году Польша и страны Балтии якобы помешали провести переговоры с Россией, что повлияло на дальнейший ход событий в Украине. Слова латвийского президента приводит медиа Delfi.

Ринкевичс, который в тот момент занимал должность министра иностранных дел Латвии, сказал, что "когда выйдут мои мемуары, там также может быть что-то интересное".

"А если серьезно, то я думаю, мы в это сумасшедшее время забыли, что много дискуссий было в 2021 году, это не большой секрет", – сказал он.

Президент Латвии вспомнил о том, что весной 2021 года наблюдалась концентрация российских войск у украинской границы, тогда главы МИД стран Балтии и представители других государств отправились в Киев дискутировать о программах поддержки.

По его словам, за годы войны об этом уже забылось, но в 2021 году высказывались разные идеи и было абсолютно понятно, что Минские соглашения не работают и Россия не собирается их выполнять.

В целом позиция Польши и стран Балтии, которые тогда ясно сказали, что по сути Россия не хочет говорить с единым Европейским Союзом и сделает все, чтобы расколоть его позицию, была верной, считает чиновник. Ринкевичс отметил, что тогда речь шла о поиске формата, при котором Россия говорит не с отдельными странами, а с ЕС в целом, чего она избегала.

Он добавил, что Польша и страны Балтии говорили об этом и в 2016, и в 2021 годах, и говорят сейчас.

По мнению Ринкевичса, возможно, сейчас внимание снова приковано к этой теме потому, что ЕС и сейчас трудно формулировать единую позицию. Это разнообразие мнений видно во время дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины и во время принятия очередного пакета санкций.

"По сути, да, есть разные мнения, и они были всегда", – отметил президент страны.

Какие-то страны-члены ЕС и НАТО, по его словам, лучше понимают риски, исходящие от России, какие-то – меньше, в странах также разные экономические ситуации, что влияет на вариативность мнений.

Ринкевичс напомнил, что после февраля 2022 года многие западные политики признали, что не прислушались к мнению Польши и стран Балтии, а они были правы – "и это факт".

Он констатировал, что Россия "не хочет разговаривать" и выдвигает ультиматумы.

"И не будем забывать, что в 2020-2021 годах таких ультиматумов было достаточно много – и по Украине, и по НАТО, и по остальным. Но думаю, что в тот момент, когда политики Польши и стран Балтии, которые сейчас еще активны, выйдут на пенсию, напишут мемуары и будут давать интервью, вы еще много нового услышите", – резюмировал политик.

В недавнем интервью венгерскому ресурсу Partisan Меркель рассказала, что в 2021 году она и президент Франции Эмманюэль Макрон хотели организовать переговоры между ЕС и российским диктатором Владимиром Путиным, но якобы страны Балтии и Польша выступили против этого.

"Но не все это поддержали. Прежде всего страны Балтии и Польша были против, опасаясь, что нет общей политики в отношении России. По моему мнению, мы должны работать над такой общей политикой", – сказала Меркель.

6 октября на заявление Меркель отреагировал глава МИД Эстонии. Он заявил, что война РФ против Украины обусловлена лишь одной причиной – отказом Москвы признать распад СССР и ее "неуемными империалистическими амбициями".

В тот же день глава МИД Польши Сикорский отверг обвинения Меркель и напомнил ей о "Северном потоке".