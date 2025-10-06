Сикорский отреагировал на обвинения Меркель относительно срыва переговоров с Путиным

Радослав Сикорский (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в том, что якобы сопротивление Варшавы и стран Балтии помешало прямым контактам с российским диктатором Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину. Заявление главы польской дипломатии приводит медиа Polsat News.

В недавнем интервью венгерскому ресурсу Partisan Меркель рассказала, что в 2021 году она и президент Франции Эмманюэль Макрон хотели организовать переговоры между Европейским Союзом и Путиным, но якобы страны Балтии и Польша выступили против этого.

"Но не все это поддержали. Прежде всего страны Балтии и Польша были против, опасаясь, что нет общей политики в отношении России. На мой взгляд, мы должны работать над такой общей политикой", – сказала Меркель.

Сикорского попросили прокомментировать это заявление бывшего канцлера Германии на брифинге после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его словам, это "такая же правда, как и то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против Северного потока".

"Посмотрите, какой была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что мы не любим соглашений, заключенных над нашими головами, поэтому, видимо, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты", — подчеркнул Сикорский.

Ранее на заявление Меркель отреагировал глава МИД Эстонии. Он заявил, что война РФ против Украины обусловлена лишь одной причиной – отказом Москвы признать распад СССР и ее "неуемными империалистическими амбициями".

Это не первое скандальное заявление Меркель после того, как она покинула пост канцлера. Так, в своих мемуарах политик заявила, что пыталась заблокировать вступление Украины в НАТО, потому что уже тогда опасалась возможной военной реакции со стороны Москвы.