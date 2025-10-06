Сікорський відреагував на звинувачення Меркель щодо зриву переговорів з Путіним

Радослав Сікорський (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув звинувачення колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель в тому, що нібито опір Варшави та країн Балтії перешкодив прямим контактам з російським диктатором Володимиром Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну. Заяву глави польської дипломатії наводить медіа Polsat News.

У нещодавньому інтерв'ю угорському ресурсу Partisan Меркель розповіла, що у 2021 році вона та президент Франції Емманюель Макрон хотіли організувати переговори між Європейським Союзом та Путіним, але нібито країни Балтії та Польща виступили проти цього.

"Але не всі це підтримали. Передусім країни Балтії та Польща були проти, побоюючись, що немає спільної політики щодо Росії. На мою думку, ми повинні працювати над такою спільною політикою", – сказала Меркель.

Сікорського попросили прокоментувати цю заяву колишньої канцлерки Німеччини на брифінгу після зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

За його словами, це "так само правда, як і те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти Північного потоку".

"Подивіться, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році, що ми не любимо угод, укладених над нашими головами. Тож, мабуть, пані канцлерка забула, як її власний уряд реагував на наші протести", – наголосив Сікорський.

Раніше на заяву Меркель відреагував глава МЗС Естонії. Він заявив, що війна РФ проти України обумовлена лише однією причиною – відмовою Москви визнати розпад СРСР та її "невгамовними імперіалістичними амбіціями".

Це не перша скандальна заява Меркель після того, як вона залишила посаду канцлера. Так, у своїх мемуарах політикиня заявила, що намагалася заблокувати вступ України до НАТО, бо вже тоді побоювалася можливої воєнної реакції з боку Москви.