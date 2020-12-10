Президент Латвии: Призывы не носить маску – элемент гибридной войны

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал призывы не носить защитную маску одним из гибридных видов оружия, направленного против его страны "недружественным государством". Об этом Левитс сказал в интервью порталу Минобороны Латвии sargs.lv.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его мнению, сегодня Латвия должна не только подготовиться к возможной угрозе вооруженного вторжения, но и научиться быстро реагировать на новые формы гибридной войны, которые используются для дестабилизации внутриполитической ситуации.

"Это определенно часть гибридной войны. Движение против масок, безусловно, ослабляет латвийское государство, вызывает хаос и экономический спад. Если вы хотите ослабить противника, это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридной атаки. Очень важно, чтобы люди это понимали", – сказал президент Латвии.

Он отметил, что сейчас гибридные угрозы активизировались. По мнению Левитса, до 2014 года, когда Россия развязала гибридную войну против Украины, многие западные страны "решали эту проблему с некоторой долей наивности".

Он признал, что вопрос, как эффективно решить проблему информационной войны, все еще остается сложным.

В декабре Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по ношению масок в регионах с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: Наглядно. Как маска и дистанция мешают распространению инфекции – видео и результаты

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.