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Президент Литвы сказал, готов ли он встретиться с Путиным

Президент Литвы сказал, готов ли он встретиться с Путиным - Фото
Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд (фото - LRPK)
21.08.2019, 10:58

Гитанас Науседа прокомментировал возможную встречу с президентом страны-агрессора России

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что уважает решение эстонского лидера встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но Литва не обязательно последует этому примеру. Об этом он заявил после того, как президент Эстонии Керсти Кальюлайд объяснила, что об отношениях Европы с РФ должны принимать решения не только наиболее влиятельные страны Европейского союза, но и входящие в сообщество страны Балтии, сообщает Delfi.

"Если могут говорить другие, то можем говорить и мы сами - такова ее логика. Я уважаю мотивы этого решения, но это не обязательно означает, что мы станем поступать так же", - сказал Науседа.

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По словам президента, согласование позиций по схожим вопросам требует "официальных или неформальных" консультационных форумов между странами Балтии.

Он подчеркнул, что получил заверения в том, что, несмотря на апрельскую встречу, позиция Эстонии в отношении России останется неизменной. "Россия, ее агрессивное поведение в Украине, зависимость санкций от того, намерена ли Россия изменить свое поведение по отношению к Украине, очевидны", - подчеркнул он.

  • 18 апреля впервые за восемь лет Кальюлайд встретилась в Москве с Путиным.

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владимир путин Керсти Кальюлайд Гитанас Науседа
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