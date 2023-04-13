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Президент Литвы: Трансатлантическая связь – важнейший элемент европейской безопасности

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2023, 07:29
Президент Литвы: Трансатлантическая связь – важнейший элемент европейской безопасности - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что трансатлантическая связь является важнейшим элементом европейской безопасности. Об этом литовский лидер написал в Twitter на фоне обсуждения скандальных слов президента Франции  Эмманюэля Макрона о связях Евросоюза с США и Китаем.

"Трансатлантическая связь является важнейшим элементом европейской безопасности. Вместе со всеми союзниками мы должны стоять на защите наших общих ценностей, демократии и свободы", – написал Науседа.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО должны стремиться к дальнейшему укреплению Альянса во всех областях.

"Наше единство не подлежит сомнению", – резюмировал президент Литвы.

  • После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".
  • 10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.
  • По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

Читайте также: Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны России против Украины – Politico

Наталія Медведєва
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Китай литва Гитанас Науседа Эммануэль Макрон
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