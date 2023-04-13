Президент Литвы: Трансатлантическая связь – важнейший элемент европейской безопасности

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что трансатлантическая связь является важнейшим элементом европейской безопасности. Об этом литовский лидер написал в Twitter на фоне обсуждения скандальных слов президента Франции Эмманюэля Макрона о связях Евросоюза с США и Китаем.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Трансатлантическая связь является важнейшим элементом европейской безопасности. Вместе со всеми союзниками мы должны стоять на защите наших общих ценностей, демократии и свободы", – написал Науседа.

Он подчеркнул, что страны-члены НАТО должны стремиться к дальнейшему укреплению Альянса во всех областях.

"Наше единство не подлежит сомнению", – резюмировал президент Литвы.

После официального визита в Китай Макрон заявил, что европейцам не следует вмешиваться в конфликт Китая с Тайванем, а также выступил за укрепление "стратегической автономии ЕС" и уменьшение готовности "соглашаться с внешнеполитическими целями США".

10 апреля 2023 года Макрон сказал, что Европа не должна следовать за внешней политикой США или Китая.

По информации Bloomberg, глава Китая Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение вопросов касательно войны России против Украины.

Читайте также: Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны России против Украины – Politico

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.