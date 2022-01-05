Президент Польши повторно заразился коронавирусом

Президент Польши Анджей Дуда повторно заболел коронавирусом, сообщил в Twitter глава администрации польского лидера Павел Шрот.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянным медицинским контролем", – подчеркнул он.

По словам Шрота, польский лидер сдал тест не из-за наличия симптомов – в канцелярии президента несколько человек заразились COVID-19. Результат теста Дуды оказался положительным, поэтому, по регламенту, он был вынужден уйти на самоизоляцию.

В канцелярии подчеркнули: президент Польши привился от коронавируса трижды: он получил вакцину в апреле и июне 2021 года, 17 декабря ему сделали прививку третьей бустерной дозой.

Дуда в первый раз болел коронавирусом чуть более года назад – в октябре 2020 года.

ВАЖНО. Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на . Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на вал заражения омикроном в разных странах, волна госпитализаций (после пересчета на количество случаев) значительно ниже, чем с прошлыми штаммами.

В конце декабря 2021 года в США выявили COVID-19 у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн.

30 декабря Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле после легкой формы коронавируса, ему рекомендовали несколько дней побыть дома на самоизоляции.

Читайте также: В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.