Президент Польши повторно заразился коронавирусом
Президент Польши Анджей Дуда повторно заболел коронавирусом, сообщил в Twitter глава администрации польского лидера Павел Шрот.
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"С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянным медицинским контролем", – подчеркнул он.
По словам Шрота, польский лидер сдал тест не из-за наличия симптомов – в канцелярии президента несколько человек заразились COVID-19. Результат теста Дуды оказался положительным, поэтому, по регламенту, он был вынужден уйти на самоизоляцию.
В канцелярии подчеркнули: президент Польши привился от коронавируса трижды: он получил вакцину в апреле и июне 2021 года, 17 декабря ему сделали прививку третьей бустерной дозой.
Дуда в первый раз болел коронавирусом чуть более года назад – в октябре 2020 года.
- В конце декабря 2021 года в США выявили COVID-19 у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн.
- 30 декабря Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле после легкой формы коронавируса, ему рекомендовали несколько дней побыть дома на самоизоляции.
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