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Президент Польши повторно заразился коронавирусом

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 15:30
Президент Польши повторно заразился коронавирусом - Фото
Анджей Дуда (Фото: Valda Kalnina/ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда повторно заболел коронавирусом, сообщил в Twitter глава администрации польского лидера Павел Шрот.

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"С президентом все хорошо, тяжелых симптомов нет, он находится под постоянным медицинским контролем", – подчеркнул он.

По словам Шрота, польский лидер сдал тест не из-за наличия симптомов – в канцелярии президента несколько человек заразились COVID-19. Результат теста Дуды оказался положительным, поэтому, по регламенту, он был вынужден уйти на самоизоляцию.

В канцелярии подчеркнули: президент Польши привился от коронавируса трижды: он получил вакцину в апреле и июне 2021 года, 17 декабря ему сделали прививку третьей бустерной дозой.

Дуда в первый раз болел коронавирусом чуть более года назад – в октябре 2020 года.

Скриншот Twitter
ВАЖНО. Вакцины первого поколения гораздо слабее защищают от заражения омикроном (который демонстрирует более высокую заразность и иммунное ускользание), чем прошлые штаммы. Между тем вакцинальный иммунитет дает подавляющему большинству привитых стойкую защиту против COVID-19 среднего и тяжелого течения. Несмотря на вал заражения омикроном в разных странах, волна госпитализаций (после пересчета на количество случаев) значительно ниже, чем с прошлыми штаммами.
  • В конце декабря 2021 года в США выявили COVID-19 у 132 сотрудников ракетного завода SpaceX Илона Маска в городе Хоторн.
  • 30 декабря Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле после легкой формы коронавируса, ему рекомендовали несколько дней побыть дома на самоизоляции. 

Читайте также: В Польше стартовала вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет. Применяют только Pfizer

Яна Катасонова
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заражение анджей дуда коронавирус COVID-19
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