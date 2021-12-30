Патриарха Варфоломея выписали из больницы после COVID-19. Он вакцинирован – перенес легко

Сегодня, 30 декабря, вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Стамбуле после легкой формы коронавируса, ему рекомендовали несколько дней побыть дома на самоизоляции. Об этом сообщает The National Herald.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

24 декабря Варфоломей получил положительный тест на коронавирус и был госпитализирован.

81-летний патриарх после домашней реабилитации собирается вернуться в свой офис в Фанаре. Он говорит, что чувствует себя хорошо и готов работать.

Обязанности Варфоломея во время его болезни выполнял митрополит Халкидонский Эммануил.

Уточняется, что патриарх был вакцинирован китайской вакциной, которая в единственном экземпляре была в Турции, а затем получил две прививки Pfizer.

Когда у Варфоломея плановый тест показал положительный результат на COVID-19, его госпитализировали с профилактической целью – медики наблюдали легкие симптомы. Патриарх находился под наблюдением греческих, американских и турецких врачей. В больнице иерарх работал над документами и письмами, которые привозили с Фанара, а также общался по телефону.

24 октября 2021 года Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия. В этот день его доставили в больницу из-за плохого самочувствия.

В начале декабря Варфоломей ответил на обвинения россиян в "расколе" – "если он и есть, то они сами его сделали". Также Варфоломей заявил, что россияне никогда не будут управлять мировым православием.

Читайте также: Варфоломей: Украинцы добились независимости. Хотели свою церковь – и тоже получили

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.