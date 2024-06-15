Президентом Словакии официально стал Петер Пеллегрини – соратник Фицо

Инаугурация Петера Пеллегрини (Фото: ЕРА/JAKUB GAVLAK)

Соратник антиукраинского премьера Словакии Робера Фицо Петер Пеллегрини 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает Aktuality.

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В инаугурационной речи Пеллегрини призвал граждан страны преодолеть социальные разногласия. Новый словацкий президент заявил, что хотел бы завоевать уважение и тех словаков, которые за него не голосовали.

В октябре 2023 года Пеллегрини заявил, что Словакия могла бы продавать вооружение Украине.

"Для нас война была лишь понятием из учебников истории – и вдруг она здесь, в пределах видимости нашей восточной границы", – признал Пеллегрини, говоря об Украине в своей инаугурационной речи.

Пеллегрини был премьер-министром в 2018-2020 годах, а в 2023 году создал коалицию с популистской евроскептической партией "Курс – социальная демократия" (Smer-SD) Фицо.

7 апреля 2024 года Пеллегрини победил на президентских выборах проукраинского эксглава МИД Ивана Корчака с 53,12% голосов.

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