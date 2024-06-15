Президентом Словаччини офіційно став Петер Пеллегріні – соратник Фіцо

Інавгурація Петера Пеллегріні (Фото: ЕРА/JAKUB GAVLAK)

Соратник антиукраїнського прем'єра Словаччини Робера Фіцо Петер Пеллегріні 15 червня офіційно склав присягу та узявся до виконання обов’язків. Про це повідомляє Aktuality.

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В інавгураційній промові Пеллегріні закликав громадян країни подолати соціальні розбіжності. Новий словацький президент заявив, що волів би завоювати повагу і тих словаків, які за нього не голосували.

У жовтні 2023 року Пеллегріні заявив, що Словаччина могла б продавати озброєння Україні.

"Для нас війна була лише поняттям з підручників історії – і раптом вона тут, в межах видимості нашого східного кордону", – визнав Пеллегріні, говорячи про Україну у своїй інавгураційній промові.

Пеллегріні був прем'єр-міністром у 2018-2020 роках, а у 2023 році створив коаліцію з популістською євроскептичною партією "Курс – соціальна демократія" (Smer-SD) Фіцо.

7 квітня 2024 року Пеллегріні переміг на президентських виборах проукраїнського ексглаву МЗС Івана Корчока з 53,12% голосів.

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