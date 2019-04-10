Приговор Язову. СК России завел дело на литовских судей

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову. Об этом сообщает Медуза.

Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что дело по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора расследуется в отношении Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

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В конце марта Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, решение Европейского суда по правам человека от 12 марта по делу "Дрелингас против Литвы" расширило рамки трактовки термина "геноцид", под который теперь могут подпадать и действия Советского Союза.