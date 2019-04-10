Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 10:35

Приговор Язову. СК России завел дело на литовских судей

Приговор Язову. СК России завел дело на литовских судей - Фото
Фото: Pixabay

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении литовских судей, которые вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР

Реклама
Реклама

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли заочный приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову. Об этом сообщает Медуза.

Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что дело по статье о вынесении заведомо неправосудного приговора расследуется в отношении Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

Реклама

В конце марта Дмитрий Язов был признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года и заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

Напомним, решение Европейского суда по правам человека от 12 марта по делу "Дрелингас против Литвы" расширило рамки трактовки термина "геноцид", под который теперь могут подпадать и действия Советского Союза.

Отправить:
Распечатать:
Теги: литва, Дмитрий Язов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 