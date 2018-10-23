Принести голову пса: саудовский чиновник приказал убить Хашогги

Сауд аль-Кахтани (фото - twitter/saudq1978)

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Высокопоставленный чиновник СА Сауд аль-Кахтани приказал по Skype расчленить журналиста Хашогги, сообщает Reuters

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Советник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани по Skype приказал убить журналиста Хашогги. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, перед убийством Кахтани лично допрашивал Хашогги. Между журналистом и советником наследного принца СА завязалась перепалка и Кахтани потребовал "принести ему голову этого пса".

Остается неясным, наблюдал ли Кахтани непосредственно за расчленением Хашогги.

Также сообщается, что аудиозапись разговора между Кахтани и Хашогги сейчас находится у президента Турции Реджепа Эрдогана. Он отказывается передавать ее США, пишет агентство.

По данным СМИ, король СА Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд уже уволил Кахтани и еще четырех саудовских чиновников за убийство журналиста.

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Ранее Эрдоган раскрыл обстоятельства убийства журналиста Хашогги.

Также СМИ сообщали, что власти Саудовской Аравии планировали обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману.