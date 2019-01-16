Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.01.2019, 09:37

Приняла ислам и работала в Иране: в США арестовали журналистку

Приняла ислам и работала в Иране: в США арестовали журналистку - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

После Исламской революции 1979 года уроженка США перебралась в Иран, где работала на англоязычном телеканале

Реклама
Реклама

Правоохранители США арестовали американскую журналистку, которая работала на одном из англоязычных каналов Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Марзи Хашеми (она же Мелани Франклин) арестовали на территории США, куда она прибыла для того, чтобы встретиться с семьей. Ее сразу же доставили в Вашингтон.

Реклама

ФБР пока не комментирует ситуацию. О причинах задержания тоже ничего не известно.

Хашеми родилась в США в семье протестантов и училась на тележурналиста. После Исламской революции в Иране она приняла ислам, переехала в Тегеран и начала работать на местном англоязычном телеканале.

Читайте также: Журналистку Deutsche Welle посадили за статью об офшорах

Отправить:
Распечатать:
Теги: Иран, фбр, журналистка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 