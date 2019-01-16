Приняла ислам и работала в Иране: в США арестовали журналистку

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Правоохранители США арестовали американскую журналистку, которая работала на одном из англоязычных каналов Ирана. Об этом сообщает Reuters.

Марзи Хашеми (она же Мелани Франклин) арестовали на территории США, куда она прибыла для того, чтобы встретиться с семьей. Ее сразу же доставили в Вашингтон.

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ФБР пока не комментирует ситуацию. О причинах задержания тоже ничего не известно.

Хашеми родилась в США в семье протестантов и училась на тележурналиста. После Исламской революции в Иране она приняла ислам, переехала в Тегеран и начала работать на местном англоязычном телеканале.

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