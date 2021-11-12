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Продержались два месяца без ограничений. Дания частично вернула COVID-карантин

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 20:16
Продержались два месяца без ограничений. Дания частично вернула COVID-карантин - Фото
Фото: coronasmitte.dk

Сегодня, 12 ноября, в Дании решили восстановить некоторые ограничения в связи с увеличением заражений коронавирусом. Об этом сообщает AP.

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Власти Дании вновь объявили COVID-19 "социально критической болезнью", после того как в начале сентября отменили все противоэпидемические ограничения.

В стране на месяц вводятся цифровые COVID-пропуска, которые понадобятся людям старше 15 лет для посещений ночных клубов, кафе, автобусов для вечеринок, ресторанов, а также мероприятий на открытом воздухе, где количество людей превышает 2000.

В приложении Danish Pass отображается QR-код и зеленый баннер под ним, если владелец вакцины полностью вакцинирован или получил первую дозу не менее двух недель назад, недавно вылечился от COVID-19 или имел отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа. Также доступна бумажная версия.

Сегодня правительство Дании, конфедерации профсоюзов и работодателей договорились, что  COVID-пропуска можно требовать от сотрудников на работе. Соглашение должен одобрить парламент – вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Наталия Медведева
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дания карантин коронавирус
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