Продержались два месяца без ограничений. Дания частично вернула COVID-карантин
Сегодня, 12 ноября, в Дании решили восстановить некоторые ограничения в связи с увеличением заражений коронавирусом. Об этом сообщает AP.
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Власти Дании вновь объявили COVID-19 "социально критической болезнью", после того как в начале сентября отменили все противоэпидемические ограничения.
В стране на месяц вводятся цифровые COVID-пропуска, которые понадобятся людям старше 15 лет для посещений ночных клубов, кафе, автобусов для вечеринок, ресторанов, а также мероприятий на открытом воздухе, где количество людей превышает 2000.
В приложении Danish Pass отображается QR-код и зеленый баннер под ним, если владелец вакцины полностью вакцинирован или получил первую дозу не менее двух недель назад, недавно вылечился от COVID-19 или имел отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа. Также доступна бумажная версия.
Сегодня правительство Дании, конфедерации профсоюзов и работодателей договорились, что COVID-пропуска можно требовать от сотрудников на работе. Соглашение должен одобрить парламент – вероятно, это произойдет на следующей неделе.
- 10 сентября Дания первой среди стран Евросоюза отменила все COVID-ограничения.
- 9 ноября ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий. Однако страны ЕС не начали массово закрывать границы. Список доступных стран для въезда и правила пересечения границы смотрите здесь.
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