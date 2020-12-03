Прокуратура Вашингтона допросила Иванку Трамп, расследуют растрату в инаугурационном фонде

Дочь и советница президента США Иванка Трамп дала показания следователям из офиса генпрокурора Вашингтона по иску о неправомерном использовании средств инаугурационного фонда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.

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В январе 2020 года прокуратура Вашингтона подала в суд на Trump Organization и Комитет по инаугурации президента, утверждая, что они допустили злоупотребление более чем на $1 млн, когда фонд арендовал помещение для инаугурации в Trump Hotel в 2017 году.

Прокуратура запросила отчеты у председателя инаугурационного комитета Тома Баррака, Иванки Трамп, первой леди Мелании Трамп и бывшего зампредседателя инаугурационного комитета Рика Гейтса.

В июне 2019 года общественная организация обвинила Иванку Трамп в том, что она в нарушение законов США использует свой Twitter для комментирования работы правительства.

Денис Юдин

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