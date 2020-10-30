"Просто разошелся асфальт". Житель Нью-Йорка упал на остановке в яму, кишащую крысами

Спасатели быстро доставили пострадавшего в больницу – там оказалось, что у него была сломана рука и нога

В Нью-Йорке 33-летний житель Бронкса Леонардо Шоулдерс провалился в яму, полную крыс. По его словам, инцидент произошел, когда он стоял на остановке в ожидании автобуса. Позже пострадавшего доставили в больницу со сломанными конечностями и расцарапанным лицом, пишет The Guardian.

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"Я стоял на месте, а асфальт будто просто разошелся под ногами – внизу было что-то вроде выгребной ямы, в которой было полно крыс", – рассказал потерпевший.

Шоулдерс признался, что боялся позвать на помощь, потому что считал, что если откроет рот, то туда сразу залезут крысы. На счастье, происходящее заметили прохожие – и они же и вызвали спасателей.

Через полчаса после случившегося мужчину достали из ямы и доставили в больницу – там врачи обнаружили, что у него сломаны рука и нога, а также сильно поцарапано лицо.

В городском департаменте строительства отметили, что под остановкой находится подвал одного из зданий, расположенных неподалеку, чье состояние оценивается как аварийное. После инцидента власти заявили, что непременно отремонтируют и само здание, и его подвал.

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Дарья Мостовая

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