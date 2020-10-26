Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске начал разгонять протесты студентов – видео

Сегодня в стране начинается "народная забастовка", заявила лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская

В Минске сегодня, 26 октября, проходят массовые студенческие акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом пишет издание TUT.by.

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Издание пишет о студенческих забастовках в Беларуском государственном, Беларуском медицинском, Беларуском национальном техническом, а также еще нескольких университетах.

Как заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, сегодня в стране начинается "народная забастовка". По ее словам, "это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам".

Также отмечается, что ОМОН в Минске уже начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими студентами.

Разгон студентов около БНТУ примерно 10 минут назад pic.twitter.com/0XRFGHB4Pa — Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020

Вчера, 25 октября, вышел срок ультиматума Светланы Тихановской – она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот выполнил три условия: освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста.

Сегодня по всей Беларуси проходят забастовки рабочих. На ряде предприятий рабочие не принимают смену и призывают коллег к протестам.

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Станислав Стороженко

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