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Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске начал разгонять протесты студентов – видео

26.10.2020, 11:41
Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске начал разгонять протесты студентов – видео - Фото
Студенческие протесты в Минске (фото - Радыё Свабода)

Сегодня в стране начинается "народная забастовка", заявила лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская

В Минске сегодня, 26 октября, проходят массовые студенческие акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом пишет издание TUT.by

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Издание пишет о студенческих забастовках в Беларуском государственном, Беларуском медицинском, Беларуском национальном техническом, а также еще нескольких университетах.  

Как заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, сегодня в стране начинается "народная забастовка". По ее словам, "это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам".

Также отмечается, что ОМОН в Минске уже начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими студентами. 

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Станислав Стороженко
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