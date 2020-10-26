Протесты в Беларуси. ОМОН в Минске начал разгонять протесты студентов – видео
Сегодня в стране начинается "народная забастовка", заявила лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская
В Минске сегодня, 26 октября, проходят массовые студенческие акции протеста против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом пишет издание TUT.by.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Издание пишет о студенческих забастовках в Беларуском государственном, Беларуском медицинском, Беларуском национальном техническом, а также еще нескольких университетах.
Как заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, сегодня в стране начинается "народная забастовка". По ее словам, "это следующий шаг беларусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам".
Также отмечается, что ОМОН в Минске уже начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими студентами.
Разгон студентов около БНТУ примерно 10 минут назад pic.twitter.com/0XRFGHB4Pa— Onliner (@OnlinerBY) October 26, 2020
- Вчера, 25 октября, вышел срок ультиматума Светланы Тихановской – она дала Лукашенко 13 дней, чтобы тот выполнил три условия: освободил политзаключенных, ушел в отставку и остановил насилие. В Беларуси ознаменовали это событие многотысячным маршем протеста.
- Сегодня по всей Беларуси проходят забастовки рабочих. На ряде предприятий рабочие не принимают смену и призывают коллег к протестам.
Смотрите также: "Заберу с болью или без". Силовики Лукашенко ворвались в квартиру с протестующими – видео
Комментарии