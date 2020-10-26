"Заберу с болью или без". Силовики Лукашенко ворвались в квартиру с протестующими – видео

Силовики режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ворвались в квартиру, где от них прятались участники вчерашнего протеста в Минске. Об этом сообщает TUT.BY.

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По словам девушки, которая пряталась в квартире, кто-то бросил камни в ОМОНовцев, которые "непонятно откуда взялись". Силовики в ответ начали забрасывать протестующих светошумовыми гранатами – их, говорит демонстрантка, было очень много.

После этого демонстранты побежали в ближайший подъезд, начали звонить в квартиры, просили их спрятать, однако не успели закрыть дверь. В квартиру вломились трое силовиков и начали пытаться задерживать мужчин.

"Это уже потом мне рассказали: ОМОН вставил в дверь дубинку, отпихнул хозяйку и зашел", – говорит одна из находившихся в квартире.

"Сюда иди! Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят! Я его заберу с болью или без боли. Вставай! (раздается звук дубинки и женские крики, – ред.). Убрала руки! Газовый баллончик достать или что?" – кричит на кадрах ОМОНовец.

Демонстранты говорят, что всего в квартире было 20-30 участников протеста, некоторым из них удалось спрятаться, других забирали, били дубинкой. Люди примерно полтора часа сидели с выключенным светом и ждали, пока из-под дома уедут автобусы силовиков.

"ОМОН задержал не всех парней, некоторые успели спрятаться за диваном и в шкафу. Среди нас было трое школьников, их силовики не забрали<…>Уже видела своего парня в списках задержанных. Надеюсь, его не будут бить", – говорит другая девушка из квартиры.

Начальник минского управления внутренних дел Иван Кубраков в эфире госСМИ, комментируя инцидент, утверждал, что протестующие напали на Центральное РУВД Минска, начали бросать камни в силовиков. ОМОН принял "меры про пресечению противоправных действий" – спецсредства и физическую силу, сказал он.

Видео – TUT.BY