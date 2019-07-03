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03.07.2019, 22:51

Протесты в Грузии: организаторы анонсировали партизанскую тактику

Протесты в Грузии: организаторы анонсировали партизанскую тактику - Фото
Фото: EPA

Протестующие будут следовать за главой МВД, куда бы он ни пошел, требуя его отставки

В Грузии организаторы массовых акций протеста за отставку министра внутренних дел Георгия Гахарии, которые длятся уже две недели, заявили об изменении тактики для того, чтобы демонстрации не завершились безрезультатно. Об этом сообщает Радио Свобода.

Протестующие требуют увольнения главы МВД за за избиения демонстрантов.

Один из организаторов акции Гига Макаришвили рассказал, отныне акции будут проводиться с использованием, как он выразился, "партизанской тактики".

Макаришвили пояснил, что протестующие будут следовать за Гахарией, куда бы он ни пошел, требуя его отставки.

Кроме того, организаторы намерены активнее использовать информационные ресурсы.

"Каждый вечер во время протестов мы будем показывать фильмы о политике России на большом мобильном экране. Будут организованы презентации книг и встречи с авторами, пишущими о политике России в Грузии", - сказал Макаришвили.

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Теги: Грузия, протесты
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