Против премьера Великобритании Джонсона начали расследование из-за отпуска на Карибах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался под следствием из-за его отпуска на Карибах на Рождество 2019 года. Об этом сообщает Guardian.

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Парламентский комиссар по стандартам Кэтрин Стоун подтвердила утром 10 мая, что она расследует возможное нарушение кодекса поведения депутатов – изучается вопрос о том, кто именно оплатил отпуск премьера.

По информации Daily Mail, Джонсон провел 10 дней на Сент-Винсенте и Гренадинах на роскошной вилле стоимостью 15 000 фунтов стерлингов, предоставленной основателем Carphone Warehouse и спонсором консерваторов Дэвидом Россом.

Расследование началось в связи с тем, что Джонсон и представитель Росса сначала дали разные сведения об оплате отпуска.

Заместитель лидера лейбористов Анджела Райнер сказала: "Общественность имеет право знать, кто оплатил роскошный отпуск Бориса Джонсона на Карибах и ремонт его квартиры. Самое главное, нам нужно знать, что эти доноры обещали или ожидали в обмен на свою щедрость".

Даунинг-стрит заявила, что Джонсон дал четкую и прозрачную информацию о своем отпуске.

Издание напоминает, что недавно в Британии начали расследование возможных нарушений при оформлении кредита Джонсона для ремонта квартиры.

Журналисты обращают внимание, что расследования деятельности британского премьера активизировались в преддверии местных выборов на прошлой неделе, но при этом не сильно повредили его репутации среди избирателей.

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Наталия Медведева

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