Против российского производителя ракет для С-300 ввели санкции

Фото: depositphotos.com

США вводят санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра. Как сообщает Госдепартамент, под санкции, в том числе, подпадает московский машиностроительный завод Авангард - единственный производитель ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

В санкционный список также порали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения.

Реклама

Госдеп уточняет, что санкции применяются за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и компонентов, а также технологий для их производства.

Ранее сообщалось, что Госдеп США подготовил второй пакет санкций против России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018-го.

В начале апреля США заморозили поставки оборудования для истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за того, что Анкара решила купить у россиян комплексы ПВО С-400 Триумф.