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22.05.2019, 07:30

Против российского производителя ракет для С-300 ввели санкции

Против российского производителя ракет для С-300 ввели санкции - Фото
Фото: depositphotos.com

США ввели санкции против российского производителя ракет для С-300 и С-400

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США вводят санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра. Как сообщает Госдепартамент, под санкции, в том числе, подпадает московский машиностроительный завод Авангард - единственный производитель ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

В санкционный список также порали учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и Тульское конструкторское бюро приборостроения.

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Госдеп уточняет, что санкции применяются за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет и компонентов, а также технологий для их производства.

Ранее сообщалось, что Госдеп США подготовил второй пакет санкций против России в связи с отравлением экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018-го.

В начале апреля США заморозили поставки оборудования для истребителей пятого поколения F-35 в Турцию из-за того, что Анкара решила купить у россиян комплексы ПВО С-400 Триумф.

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Теги: санкции, госдеп, С-300, с-400
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