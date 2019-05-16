Госдеп США подготовил второй пакет санкций против России

Конгресс США (фото - Pixabay)

Государственный департамент США подготовил второй пакет санкций против России в связи с отравлением Новичком экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери в марте 2018-го. Об этом во время слушаний в Сенате заявила замгоссекретаря Андреа Томпсон.

По ее словам, документ уже направлен госсекретарю Майклу Помпео и президенту Дональду Трампу.

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Томпсон уточнила, что решение по санкциям будет приниматься на основе общей "российской стратегии" американской администрации.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). 14 февраля Bellingcat установили, что третий подозреваемый в отравлении - Денис Сергеев (по легенде - Сергей Федотов), высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению в Болгарии бизнесмена-оружейника Эмилиана Гебрева. Кремль назвал обвинения "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.