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Пулитцер-2020: награду взяла история о сексуальном насилии на Аляске

Пулитцер-2020: награду взяла история о сексуальном насилии на Аляске - Фото
Иллюстративное фото (с сайта pulitzer.org/)
05.05.2020, 10:35

В основной номинации Пулитцера-2020 победила история о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, которые это покрывали

В США огласили лауреатов Пулитцеровской премии. В самой престижной номинации "За служение обществу" победила серия расследований газеты Anchorage Daily News о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, которые фактически позволили подозреваемым скрыться от правосудия. Об этом пишет сайт премии.

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Агентство Associated Press получило награду за лучшее "Художественное фото" из-за фотоисторию из Кашмира, а Reuters отмечено номинацией "Новостная фотография" за серию фоторепортажей с акций протеста в Гонконге в 2019 году.

Газета The New York Times получила главную награду в номинации "Международный репортаж" за публикации о возможном вмешательстве российских спецслужб в дела других стран – в ЦАР, в Сирии и Болгарии.

The New York Times не впервые награждается Пулитцеровской премией за публикации о российских спецоперациях: в 2017 году издание было награждено за статьи о российском влиянии в мире. Посольство России в США уже отреагировало на новую награду NYT и назвало их материалы "сборником неразбавленных русофобских измышлений".

СПРАВКА. Пулитцеровская премия - престижная награда, которой с 1917 года отмечается работа журналистов, публикующихся в прессе США. Каждый из победителей получит денежное вознаграждение в размере $15 000.

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Игорь Чичкань
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США Пулитцеровская премия журналистика
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