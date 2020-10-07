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Pussy Riot поздравили Путина с днем рождения – вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и АП

07.10.2020, 11:25
Pussy Riot поздравили Путина с днем рождения – вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и АП - Фото
Владимир Путин (Фото: Сергей Чириков/ЕРА)

Pussy Riot вывесили радужные флаги на "самых главных символах российской государственности": зданиях ФСБ, АП РФ, Верховного суда и ОВД

Российские активисты Pussy Riot провели акцию ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив радужные флаги на зданиях ФСБ, Администрации президента, Верховного суда, Минкульта и ОВД по району Басманный. Об этом сами активисты сообщили в Facebook

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"В день рождения Путина Pussy Riot вывесили радужные флаги на самых главных символах российской государственности", – говорится в сообщении.

Также активисты предъявили список требований, включающих легализацию однополых партнерств и расследование убийств и похищений представителей ЛГБТ в Чечне. 

Во время акции были задержаны двое журналистов. 

  • Pussy Riot – феминистская панк-рок группа. Ее участники критикуют авторитаризм, российскую власть и правоохранительные органы РФ. Широкую популярность получили в феврале 2012 года, когда против нескольких участниц группы открыли уголовные дела из-за выступления в церкви.
Владислав Сердюк
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