Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию пять часов: к чему пришли

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи в субботу, 7 декабря, встрече не подписали соглашение об углубленной интеграции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Следующая встреча президентов состоится уже 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что встреча Путина и Лукашенко продолжалась больше 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

Сообщается, что президент Беларуси уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.

Ранее сегодня Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию с Россией , но при равных экономических условиях для предприятий.

Тем временем в Минске провели две акции протеста против углубления интеграции Беларуси и России.

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