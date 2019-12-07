Путин и Лукашенко обсуждали интеграцию пять часов: к чему пришли

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи в субботу, 7 декабря, встрече не подписали соглашение об углубленной интеграции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Следующая встреча президентов состоится уже 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что встреча Путина и Лукашенко продолжалась больше 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Сообщается, что президент Беларуси уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.
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