Путин и Лукашенко хотят отработать вариант применения всего военного потенциала двух стран
Президент РФ Владимир Путин безосновательно выдумывает угрозы для своей страны со стороны США и НАТО, хотя именно он вторгся в Грузию и Украину, заявил Радио Свобода американский сенатор-демократ Крис Мерфи.
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"Владимир Путин из ничего выдумывает угрозы для своей страны", – отметил он.
Мерфи напомнил, что Путин вторгся в Крым, на восток Украины и в Грузию. Он добавил: российский лидер "должен знать, что Украина, США, НАТО – не угроза для России".
Сенатор подчеркнул, что США увеличили военное присутствие в восточной Европе из-за вторжения России в Украину.
Как подчеркнул американский политик, если Россия захочет обсудить вывод войск из Донбасса и Крыма, то США "не придется тратить столько денег" на поддержку НАТО и военную помощь Украине.
"Поэтому все это просто претензии, которые существуют только в голове у Владимира Путина", – сказал Мерфи.
- В июне 2021 года Мерфи и другие американские сенаторы обсудили с президентом Владимиром Зеленским предоставление Украине военной помощи от США.
- В декабре Мерфи подчеркивал, что Россия совершит историческую ошибку если пойдет на новую эскалацию в Украине, это может стать для РФ новым Афганистаном.
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