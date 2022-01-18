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Путин и Лукашенко хотят отработать вариант применения всего военного потенциала двух стран

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 13:39
Путин и Лукашенко хотят отработать вариант применения всего военного потенциала двух стран - Фото
Крис Мерфи (фото - ЕРА)

Президент РФ Владимир Путин безосновательно выдумывает угрозы для своей страны со стороны США и НАТО, хотя именно он вторгся в Грузию и Украину, заявил Радио Свобода американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

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"Владимир Путин из ничего выдумывает угрозы для своей страны", – отметил он.

Мерфи напомнил, что Путин вторгся в Крым, на восток Украины и в Грузию. Он добавил: российский лидер "должен знать, что Украина, США, НАТО – не угроза для России".

Сенатор подчеркнул, что США увеличили военное присутствие в восточной Европе из-за вторжения России в Украину.

Как подчеркнул американский политик, если Россия захочет обсудить вывод войск из Донбасса и Крыма, то США "не придется тратить столько денег" на поддержку НАТО и военную помощь Украине.

"Поэтому все это просто претензии, которые существуют только в голове у Владимира Путина", – сказал Мерфи.

  • В июне 2021 года Мерфи и другие американские сенаторы обсудили с президентом Владимиром Зеленским предоставление Украине военной помощи от США.
  • В декабре Мерфи подчеркивал, что Россия совершит историческую ошибку если пойдет на новую эскалацию в Украине, это может стать для РФ новым Афганистаном.

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Яна Катасонова
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