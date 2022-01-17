Путин хочет воссоздать Советский Союз, этого нельзя допустить – Ромни
Президент России Владимир Путин пытается воссоздать Советский Союз хоть в какой-то форме, но Запад должен этому помешать. Об этом сказал американский сенатор-республиканец Митт Ромни, его цитирует Politico.
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"Он пытается восстановить то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить", – отметил политик.
По словам Ромни, Путин пытается ослабить и развалить НАТО. Он подчеркнул, Западу необходим сильный военный блок для защиты не только от России, но и от Китая.
Американский сенатор добавил: нужно дать понять Путину, что газопровод Северный поток-2 не заработает, если тот "предпримет какие-либо действия по свержению правительства в Украине".
Как пишет издание, республиканцы предлагали ввести санкции против российского газопровода из-за угрозы нового вторжения в Украину, но демократы в сенате США проголосовали против.
- 13 января 2022 года после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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