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Путин хочет воссоздать Советский Союз, этого нельзя допустить – Ромни

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 12:41
Путин хочет воссоздать Советский Союз, этого нельзя допустить – Ромни - Фото
Митт Ромни (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин пытается воссоздать Советский Союз хоть в какой-то форме, но Запад должен этому помешать. Об этом сказал американский сенатор-республиканец Митт Ромни, его цитирует Politico.

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"Он пытается восстановить то, что у него было раньше. Этого нельзя допустить", – отметил политик.

По словам Ромни, Путин пытается ослабить и развалить НАТО. Он подчеркнул, Западу необходим сильный военный блок для защиты не только от России, но и от Китая.

Американский сенатор добавил: нужно дать понять Путину, что газопровод Северный поток-2 не заработает, если тот "предпримет какие-либо действия по свержению правительства в Украине".

Как пишет издание, республиканцы предлагали ввести санкции против российского газопровода из-за угрозы нового вторжения в Украину, но демократы в сенате США проголосовали против.

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Яна Катасонова
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агрессия России владимир путин ссср Митт Ромни
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