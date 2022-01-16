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Кулеба: Путин – мастер нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его остановят

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2022, 15:15
Кулеба: Путин – мастер нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его остановят - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин годами создает кризисные ситуации, а затем сам предлагает их решать, требуя уступок. Он понимает лишь силу и останавливается там, где его остановят, заявил в интервью BILD министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Путин – мастер нагнетать страхи. С годами сформировалась четкая модель поведения: во-первых, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы и кризисы вместе с ним. И в конце концов сам предлагает решения, требующие уступок от оппонентов", – сказал глава МИД.

По его словам, Путин "останавливается лишь там, где его останавливают", и понимает только язык силы.

Кулеба считает, что сила Запада заключается в единстве, и необходимо работать над сдерживанием на трех уровням: политическом, экономическом и оборонном.

"Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, в то же время вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", – подытожил министр.

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Марк Сировой
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