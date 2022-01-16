Кулеба: Путин – мастер нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его остановят
Президент России Владимир Путин годами создает кризисные ситуации, а затем сам предлагает их решать, требуя уступок. Он понимает лишь силу и останавливается там, где его остановят, заявил в интервью BILD министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Путин – мастер нагнетать страхи. С годами сформировалась четкая модель поведения: во-первых, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы и кризисы вместе с ним. И в конце концов сам предлагает решения, требующие уступок от оппонентов", – сказал глава МИД.
По его словам, Путин "останавливается лишь там, где его останавливают", и понимает только язык силы.
Кулеба считает, что сила Запада заключается в единстве, и необходимо работать над сдерживанием на трех уровням: политическом, экономическом и оборонном.
"Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, в то же время вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", – подытожил министр.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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