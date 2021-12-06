Сенатор: Украина может стать для России новым Афганистаном, если РФ пойдет на эскалацию
Россия совершит историческую ошибку если пойдет на новую эскалацию в Украине, это может стать для РФ новым Афганистаном. Такое заявление на фоне угрозы нового вторжения РФ в эфире CNN сделал Крис Мерфи – сенатор-демократ, глава подкомитета Сената США по международным отношениям на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии и борьбе с терроризмом, передает пресс-служба политика.
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Мерфи считает, что личную дипломатию заменить нечем, и поэтому надеется на позитивный результат завтрашних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Однако, если Россия решит "двигаться дальше", то совершит "ошибку исторического масштаба", считает Мерфи.
"Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами", – сказал он.
Мерфи отметил, что на рассмотрении Сената находится поправка, которая резко увеличила бы выделение Украине летальной военной помощи. Однако для ее принятия необходимо убедить в реальности угрозы сенаторов-республиканцев, которые, по словам Мерфи, блокируют ее рассмотрение.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- На этом фоне Россия требует юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что Москва не будет решать судьбу Украины, такую же позицию высказали в Белом доме.
- На завтра, 7 декабря, запланирован разговор Байдена и Путина по видеосвязи. Президент США поддержит Украину и заявил накануне, что не принимает чьих-либо красных линий.
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