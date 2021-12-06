Сенатор: Украина может стать для России новым Афганистаном, если РФ пойдет на эскалацию

Россия совершит историческую ошибку если пойдет на новую эскалацию в Украине, это может стать для РФ новым Афганистаном. Такое заявление на фоне угрозы нового вторжения РФ в эфире CNN сделал Крис Мерфи – сенатор-демократ, глава подкомитета Сената США по международным отношениям на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии и борьбе с терроризмом, передает пресс-служба политика.

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Мерфи считает, что личную дипломатию заменить нечем, и поэтому надеется на позитивный результат завтрашних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Однако, если Россия решит "двигаться дальше", то совершит "ошибку исторического масштаба", считает Мерфи.

"Украина может стать новым Афганистаном для России, если она решит двигаться дальше. От нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами", – сказал он.

Мерфи отметил, что на рассмотрении Сената находится поправка, которая резко увеличила бы выделение Украине летальной военной помощи. Однако для ее принятия необходимо убедить в реальности угрозы сенаторов-республиканцев, которые, по словам Мерфи, блокируют ее рассмотрение.

СПРАВКА. Вторжение СССР в Афганистан началось в 1979 году под поводом борьбы с повстанческими группами моджахедов. Сопровождалось установлением марионеточного правительства Кармаля Барбака. Завершилась интервенция выводом советских войск в 1989 году: за это время погибли около 1,5 млн человек, в частности около 15 000 военных СССР по официальной статистике.

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Марк Сировой

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