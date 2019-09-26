Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Путин написал НАТО письмо: в Альянсе его отвергли - "ненадежный"

Путин написал НАТО письмо: в Альянсе его отвергли - "ненадежный" - Фото
Владими Путин (фото - ЕРА)
26.09.2019, 06:45

Инициатива о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД, заявили в Альянсе

Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента Владимира Путина с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду "ненадежности" того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.

Смотрите видео: США испытали ракету средней дальности - впервые за 32 года

Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти ракеты нужно уничтожить - и так, чтобы это можно было проверить.

  • Вчера российское издание Коммерсант сообщило, что Путин написал с неделю назад странам-участницам НАТО, а также КНР, письма с предложением ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности.
  • 2 августа 2019 года США и РФ окончательно вышли из ракетного договора 1987 года.
  • РСМД могут в считанные минуты достичь цели, то есть практически нет шансов подготовиться к массированному удару и/или отразить его.

Читайте также: Перед выходом из договора с Россией США купили ракет на $1,1 млрд

Напишите нам
ДРСМД нато
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 