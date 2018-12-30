Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
30.12.2018, 21:50

Путин написал письма Трампу и Асаду

Путин написал письма Трампу и Асаду - Фото
Владимир Путин (фото - Getty Images)

"Россия готова к диалогу", - заявил Путин в своем письме президенту США

Реклама
Реклама

Президент России Владимир Путин написал президенту США Дональду Трампу предновогоднее письмо. Как сообщает The Guardian, в письме Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня", - говорится в письме.

Реклама

Одним из ключевых вопросов, которые страна-агрессор хочет обсудить с Соединенными Штатами, являются планы Вашингтона выйти из договора о контроле над ядерным оружием.

В письме президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал продолжить оказание помощи сирийскому правительству в "борьбе с терроризмом".

Путин направил письма и другим мировым лидерам, в том числе премьер-министрам Великобритании Терезе Мэй и Японии Синдзо Абэ, а также президенту Китая Си Цзиньпину.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, башар асад
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 