"Путин не вечен": на акции в России начались задержания - фото

Фото: twitter.com/meduzaproject

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора полиция задержала, по крайней мере, двоих участников несогласованной акции против политических репрессий. Об этом сообщает Медуза.

Один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похожей на гильотину, и надел ее на шею. У другого был плакат, в котором президент страны-агрессора РФ Владимир Путин был назван узурпатором.

На акции мужчина был в футболке: "Путин не вечен".

Фото: twitter.com/meduzaproject

На акцию пришли около 50 человек, из них около 15 держат плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе историка Юрия Дмитриева и обвиняемых по делу "Нового величия". Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы.

10 июня три ведущие прокремлевские деловые газеты России - Ведомости, Коммерсант и РБК - вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-расследователя издания Медуза Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики.