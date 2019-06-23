Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.06.2019, 18:54

"Путин не вечен": на акции в России начались задержания - фото

"Путин не вечен": на акции в России начались задержания - фото - Фото
Фото: twitter.com/meduzaproject

В Санкт-Петербурге в акции принимают участие около 50 человек

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора полиция задержала, по крайней мере, двоих участников несогласованной акции против политических репрессий. Об этом сообщает Медуза.

Один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похожей на гильотину, и надел ее на шею. У другого был плакат, в котором президент страны-агрессора РФ Владимир Путин был назван узурпатором.

На акции мужчина был в футболке: "Путин не вечен".

 

Фото: twitter.com/meduzaproject

На акцию пришли около 50 человек, из них около 15 держат плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел, в том числе историка Юрия Дмитриева и обвиняемых по делу "Нового величия". Полиция требует от собравшихся разойтись, угрожая задержаниями и применением силы.

10 июня три ведущие прокремлевские деловые газеты России - Ведомости, Коммерсант и РБК - вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста-расследователя издания Медуза Ивана Голунова, которому силовики подбросили наркотики. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, владимир путин, акции
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 