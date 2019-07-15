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15.07.2019, 10:43

Путин обвинил Грузию в "геноциде в Осетии". Мэр Тбилиси ответил

Путин обвинил Грузию в "геноциде в Осетии". Мэр Тбилиси ответил - Фото
Каха Каладзе (фото - EPA)

Каха Каладзе считает, что грузинские власти должны отреагировать на заявление президента России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент РФ Владимир Путин "предоставляет населению неверную информацию и поэтому следует объяснить будущему поколению, что реально происходило в прошлом". Так он отреагировал на заявление Путина о "геноциде Грузии в Южной Осетии", передает Грузия Online

"Ясно, что он (Путин) проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, что и как было в реальности", - считает Каладзе.

Ранее глава РФ заявил, что в годы Первой Мировой войны Грузия якобы "предпринимала попытки поглощения Абхазии, а при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала". Что касается Цхинвальского региона, по мнению Путина, в 1919-1920 годах Грузия устроила "геноцид в Южной Осетии".

Ранее в США отреагировали на санкции РФ против Грузии. 

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Теги: каха каладзе, Грузия, южная осетия, абхазия
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