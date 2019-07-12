США отреагировали на санкции России против Грузии

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Госдепартамент США призывает Россию "избегать негативных мер" и не накладывать на Грузию санкции. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Синди Саин, передает Голос Америки.

"США были обеспокоены непропорциональной реакцией российского правительства и членов Думы на происходящие в Грузии события", - добавила Саин.

Она сказала, что США "продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ и призывают Россию прекратить оккупацию 20% территории Грузии".

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

После этого власти РФ отказались принимать рейсы авиакомпаний Грузии.

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