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12.07.2019, 12:24

США отреагировали на санкции России против Грузии

США отреагировали на санкции России против Грузии - Фото
Фото: Unsplash

В Госдепе призывают российское правительство возобновить авиасообщение с Грузией

Госдепартамент США призывает Россию "избегать негативных мер" и не накладывать на Грузию санкции. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Синди Саин, передает Голос Америки.

"США были обеспокоены непропорциональной реакцией российского правительства и членов Думы на происходящие в Грузии события", - добавила Саин.

Она сказала, что США "продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ и призывают Россию прекратить оккупацию 20% территории Грузии".

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия. 

После этого власти РФ отказались принимать рейсы авиакомпаний Грузии. 

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Теги: госдеп сша, Грузия, авиасообщение
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