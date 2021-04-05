Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два срока

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему баллотироваться еще на два срока. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

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В подписанном законе указано, что президентом РФ не может быть гражданин страны, занимавший должность президента два срока. При этом не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало или занимает на момент вступления в силу закона (Сейчас идет четвертый президентский срок Путина – ред.).

Кроме того, в документе говорится, что президентом России может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. Он должен не иметь гражданства иностранного государства или документа о праве постоянного проживания за рубежом.

15 января 2020 года Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

10 марта 2020-го Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

24 марта этого года Госдума России приняла изменения в законодательство, которые позволяют Путину еще дважды участвовать в выборах.

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Станислав Стороженко

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