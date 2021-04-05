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Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два срока

05.04.2021, 16:56
Путин подписал закон, позволяющий ему баллотироваться еще на два срока - Фото
Владимир Путин (Фото: Павел Головкин/ЕРА)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему баллотироваться еще на два срока. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

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В подписанном законе указано, что президентом РФ не может быть гражданин страны, занимавший должность президента два срока. При этом не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало или занимает на момент вступления в силу закона (Сейчас идет четвертый президентский срок Путина – ред.).

Кроме того, в документе говорится, что президентом России может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. Он должен не иметь гражданства иностранного государства или документа о праве постоянного проживания за рубежом.

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Станислав Стороженко
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Россия владимир путин выборы президент
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