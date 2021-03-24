Обнулился окончательно. Госдума РФ приняла закон, чтобы Путин снова мог стать президентом

Изменения в законодательство, которые позволят президенту России Владимиру Путину еще дважды участвовать в выборах, приняты сегодня, 24 марта, Государственной Думой РФ. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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Закон о приведении законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с принятыми в прошлом году поправками к конституции принят в третьем, окончательном чтении.

В законе о выборах президента РФ теперь указано, что им не может стать гражданин, занимавший должность президента два срока. При этом не учитывается число сроков, которые лицо занимало или занимает на момент вступления в силу соответствующей поправки к конституции РФ. Таким образом, Путин сможет занимать должность президента еще дважды (сейчас идет его четвертый президентский срок).

Также добавлено положение о том, что президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства или документа о праве постоянного проживания за рубежом.

15 января 2020 года Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

10 марта 2020-го Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

11 марта 2020-го пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.

По опросу Левады в марте 2020-го, такую поправку не одобряли 47%, одобряли – 48% россиян.

2 июля 2020-го ЦИК РФ объявил официальные итоги всероссийского голосования, поправки якобы поддержали 77,92% голосовавших.

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Денис Юдин

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