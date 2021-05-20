Путин повторил фейковую цитату Мадлен Олбрайт из интервью российского чекиста-оккультиста

Выступая в Москве перед журналистами, президент РФ Владимир Путин использовал несуществующую цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о Сибири. Об этом пишет The New York Times.

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Ранее издание уже указывало на эту намеренную или нет ошибку Путина — впервые он использовал эту цитату в 2014 году.

Сегодня на заседании оргкомитета "Победа" Путин заговорил о якобы давнем заговоре западных государств против России. Он привел различные, на его взгляд, доказательства этого, в числе которых была и фейковая цитата Олбрайт.

"И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране", – сказал Путин

После озвучивания фейка Путин пригрозил "выбить зубы" всем, кто пытается "чего-то откусить" от России.

Многие СМИ писали об этой фейковой цитате, сама Олбрайт неоднократно заявляла, что не говорила ничего подобного, но это не помешало Путину повторить вымысел.

NYT приводит ряд примеров, когда не только российские журналисты, но и высокопоставленные чиновники (например, заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин) ретранслировали этот фейк.

Издание пишет, что бывший корреспондент Moscow Times Анна Смольченко провела расследование и выяснила, что впервые эта цитата появилась в 2006 году в интервью генерала Федеральной службы охраны Бориса Ратникова, который рассказал, будто секретный отдел ФСО, который занимался оккультными практиками, прочел мысли Мадлен Олбрайт в 1999 году.

"За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. Подробно пересказывать ее мысли не стану. Отмечу лишь наиболее характерные моменты, подтвердившиеся уже после начала агрессии НАТО в Сербии", – сказал тогда российский генерал.

Журналист Дмитрий Козелев пишет, что первые упоминания об этой цитате появились в сообщениях анонимных аккаунтов "где-то в недрах немецкого русскоязычного интернета". Потом, по данным Козелева, в 2005 году ее воспроизвел в интервью режиссер Никита Михалков.

"И вот 2021 год — снова выдуманная фраза Мадлен Олбрайт в выступлении президента как повод потрясти кулаками на радость патриотически настроенному избирателю. Никто, конечно, не решится сказать Путину, что он носится с фейком 15-летней давности", – написал Козелев.

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Вадим Ребрина

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